Вашингтон, 22 января, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Американский журналист и блогер Лекс Фридман, ранее взявший интервью у главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться в Россию, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Zuma\TASS

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — заявил он на подкасте журналиста Джо Рогана. Подкаст опубликован на его YouTube-канале.

При этом Фридман не стал уточнять, достигнуты ли какие-либо договорённости о проведении интервью с президентом РФ. Как пояснил журналист, интервью с российским лидером станет «небольшим вкладом в достижение мира».

При этом Фридман отметил, что Зеленский не стремится к урегулированию конфликта, так как хочет «справедливости» и возвращения под контроль Киева освобождённых ВС РФ территорий.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Зеленский дал интервью Фридману, при этом он отказался говорить на русском языке, объяснив это тем, что «презирает» русский народ. За три часа глава киевского режима несколько раз использовал нецензурные выражения. Он ругался матом, когда говорил об отказе Запада ввести антироссийские санкции перед началом СВО и когда шёл разговор о России и её руководителях. Также Зеленский непечатными словами пожаловался на то, что подписантам меморандума в Будапеште судьба Украины была безразлична.

Позже Фридман раскритиковал Зеленского за нецензурные и оскорбительные выражения во время интервью. По его словам, грубые неуважительные слова могут навредить переговорам, а миротворчество требует компромисса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что адекватность Зеленского, который использует нецензурную лексику в ходе интервью, является отдельным вопросом.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что допускаемые в последнее время в адрес мировых лидеров хамские и резкие высказывания Зеленского связаны с нервами, перегрузкой и его неустойчивым эмоциональным состоянием. Он отметил, что глава киевского режима не в состоянии сдерживаться.