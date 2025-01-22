Москва, 22 января, 2025, 23:40 — ИА Регнум. На Солнце зафиксировали редкий выброс чёрной плазмы с нейтральным водородом. Об этом 22 января сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного чёрного цвета. Честно говоря, это просто очень красиво, и, даже зная, что это такое, всё равно трудно отделаться от какого-то мистического ощущения», — говорится на сайте лаборатории.

Специалисты ИКИ РАН объяснили, что подобные цвета даёт нейтральный водород, способный почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн.

По мнению учёных, вероятно всего, вспышка выбросила и разбросала по короне Солнца холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, в результате чего вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло.

«Но пока этот процесс шёл, на протяжении около трёх часов в короне наблюдалось, жило и растекалось по магнитным линиям чёрное облако плазмы», — заметили учёные.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Землю охватила магнитная буря, которая достигла уровня G3, классифицируемого по пятибалльной шкале Института прикладной геофизики как «сильный». Сообщалось о возможных проблемах в работе спутниковых систем и радиосвязи, а жители средних широт могли увидеть в небе полярное сияние.

4 января учёные зафиксировали пять вспышек на Солнце класса М и ещё две самого высокого уровня — Х. Класс M считается четвёртым по мощности. Обычно вспышки приводят к выбросам солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, способны провоцировать на планете магнитные бури.