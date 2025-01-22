Набережные Челны, Татарстан, 22 января, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Легковой автомобиль взорвался во время движения в Набережных Челнах. Об этом 22 января сообщает Telegram-канал «112».

Пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Уточняется, что автомобиль неожиданно взорвался во время движения в крайней левой полосе, после взрыва задняя часть автомобиля загорелась. По данным региональных СМИ, речь идёт об автомобиле Geely, которым управлял 60-летний водитель. У автомобиля взрывом сорвало багажник.

По предварительным данным, в багажнике взорвался газовый баллон, окончательную причину взрыва предстоит установить экспертам. Водитель автомобиля госпитализирован с травмами, информация о его состоянии уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942980" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Машина взорвалась на ходу в Набережных Челнах

Ранее ИА Регнум сообщало, что по меньшей мере два человека погибли в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Автомобиль Daewoo Matiz на большой скорости врезался в столб на Юго-Восточной хорде. После этого транспортное средство загорелось.

В середине октября на Садовом кольце в Москве загорелся винтажный автомобиль. Пассажиры покинули машину и тушили её с помощью огнетушителей. Возгорание было ликвидировано в оперативном порядке, в результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября на шоссе в Москве автомобиль BMW Х5 загорелся во время движения. Это случилось на проспекте Багратиона. Водитель и пассажир успели выбежать из машины.