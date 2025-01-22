Вашингтон, 22 января, 2025, 23:12 — ИА Регнум. Процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) начали президент США Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц, временно отстранив около 160 сотрудников. Об этом 22 января сообщает Associated Press.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Отстранённых сотрудников переведут на удалённый режим работы в ожидании результатов проверки персонала. Как уточнил официальный представитель СНБ Белого дома Брайан Хьюз, такое решение принято, чтобы «обеспечить полную приверженность сотрудников СНБ реализации повестки президента Трампа America First и максимально эффективное использование бюджетных средств налогоплательщиков».

Реформа направлена на создание максимально «эффективной и упрощённой» структуры СНБ и коснётся прежде всего специалистов, занимавшихся вопросами контртерроризма и пришедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ. Срок работы таких сотрудников в СНБ обычно составляет от одного года до двух лет.

Также утверждается, что сотрудники администрации президента США уже задавали вопросы служащим о том, за кого они голосовали в 2024 году, делали ли взносы или пожертвования на политические цели, размещали ли в своих соцсетях публикации, которые носят обличающий администрацию Трампа характер.

По данным Associated Press, в результате сокращения может понизиться уровень профессиональной экспертизы СНБ, что отразится на качестве проработки сложных вопросов внешней политики, в том числе конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после вступления Трампа в должность президента США все чиновники, которые в Пентагоне отвечали за взаимодействие с Украиной или координацию вопросов, связанных с помощью Киеву, отстранены либо уволены.

Телеканал Fox News 21 января сообщил, что новая американская администрация уволила с поста командующего Береговой охраной США первую женщину на этой должности адмирала Линду Ли Фэган. Причиной отставки назвали её чрезмерный упор на «инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы.

Трамп 20 января в инаугурационной речи заявил, что утвердит ряд исторических указов в первый день пребывания у власти. Вскоре после этого он начал подписывать первые распоряжения.