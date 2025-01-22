Москва, 22 января, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил о прохождении планового обследования в больнице после сообщений о его госпитализации.

РИА Новости/Владимир Федоренко Народный артист РСФСР Александр Збруев

«Это плановая штука, которую я обычно прохожу», — приводит «РИА Новости» слова Збруева.

Другие подробности актёр не привёл.

Перед этим ряд СМИ написали, что актёра госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Збруева экстренно госпитализировали из его квартиры на Малой Бронной. Утром ему стало плохо, актёр начал задыхаться, и в районе девяти часов ему вызвали скорую. Обследование выявило патологию головного мозга, развивающуюся на фоне острого нарушения мозгового кровообращения. Причиной мог стать перенесённый ранее инсульт. 13 октября Збруева выписали из больницы.

Александр Збруев является артистом Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он известен широкому зрителю по ролям в кинофильмах «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо», «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и множестве других. Фильмография актёра насчитывает более 60 киноработ. В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о награждении Збруева орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.