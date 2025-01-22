Вашингтон, 22 января, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Бывший президент США Джо Байден в письме, адресованному своему преемнику Дональда Трампу, пообещал молиться о процветании страны во время президентства республиканца. Текст письмо опубликовал телеканал Fox News.

Global Look Press/Kenny Holston/The New York Times

«Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание (Белый дом. — Прим. ред.) из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с её основания», — написал экс-президент США.

В свою очередь Трамп во время общения с журналистами назвал письмо «вдохновляющим».

В США существует традиция, которая заключается в том, что уходящие президенты пишут своим преемникам письмо и оставляют его на столе Резолют в Овальном кабинете.

Как передавало ИА Регнум, Трамп, в ходе предвыборной кампании критиковавший своего предшественника Джо Байдена за его возраст и не упускавший возможности подшутить над его растерянностью и оговорками, стал старейшим в истории США президентом на момент вступления в должность. На состояние 20 января Трампу исполнилось 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста Байдена в день инаугурации последнего в 2021 году. При этом сам новый глава Белого дома не считает свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

Отмечалось, что средний возраст президентов США составляет 56 лет. До Байдена и Трампа самым возрастным главой Белого дома являлся девятый президент страны Уильям Генри Гаррисон, который занял этот пост в возрасте 68 лет и скончался через месяц после своей инаугурации.

Трамп вступил в должность президента 20 января. Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолии в Вашингтоне. Церемонию приведения к присяге провёл глава Верховного суда США Джон Робертс. В ходе неё новый глава государства произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.