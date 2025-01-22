Москва, 22 января, 2025, 22:17 — ИА Регнум. В районе Гольяново на востоке Москвы произошёл прорыв трубы с горячей водой. Видеокадры с места происшествия публикуют пользователи соцсетей.

Соцсети

Коммунальная авария произошла на Уральской улице. В данный момент район заволокло паром, а кипяток льётся на проезжую часть. Сотрудники коммунальных служб приступили к устранению аварии.

На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942976" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места прорыва трубы с кипятком в Гольяново

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря водяной столб высотой в несколько метров возник в центре Москвы после аварии на водоводе. Высота струи, бившей из-под земли на Люсиновской улице, доходила до уровня третьего этажа. Кадры с фонтаном появились в соцсетях. В ближайших домах из-за прорыва отключали воду. На место прибыли аварийные бригады и устранили прорыв.