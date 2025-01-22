Нью-Йорк, США, 22 января, 2025, 22:00 — ИА Регнум. России нужно понять, что, по мнению президента США Дональда Трампа, означает «сделка» по прекращению конфликта на Украине. Об этом 22 января заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Zuma\TASS первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

«Это не просто вопрос прекращения конфликта. Прежде всего, это вопрос устранения коренных причин украинского кризиса», — сказал он в комментарии Reuters.

Дипломат отметил, что Трамп не несёт ответственности за то, что США делают на Украине с 2014 года, но сейчас в его силах остановить эту «злонамеренную политику».

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленскийякобы настроен на «заключение сделки» с Россией. При этом он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин также будет готов к сделке.

22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее. При этом он заявил также, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Путин 20 января напомнил, что Россия готова вести переговоры с США по урегулированию украинского кризиса, но переговоры должны быть направлены не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Также требуется устранить причины, приведшие к конфликту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 января подчеркнул, что для урегулирования украинского кризиса обязательно должны быть юридически обязывающие договорённости, закрепляющие механизм невозможности их нарушения. Без них конфликт не получится прекратить, и понимание этого приходит ко многим в США и Европе, отметил он.