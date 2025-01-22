Вашингтон, 22 января, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Руководство США направило дополнительные силы на укрепление границы с Мексикой, в течение ближайших двух дней туда прибудут тысячи военнослужащих. Об этом 22 января сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

По данным журналистов, в настоящее время на южной границе США находятся 2,2 тыс. военных, базирующихся в городе Эль-Пасо в штате Техас. Они помогают таможенникам и пограничникам, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи.

Также на границе находятся 4,5 тыс. военнослужащих национальной гвардии. Дополнительные войска будут помогать поддерживать оперативную готовность пограничного патруля, а также участвовать в анализе угроз и данных о потоках мигрантов, заявил телеканал, ссылаясь на чиновника, знакомого с планами.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

21 января телеканал Fox News сообщил, что была уволена с поста командующего Береговой охраной США адмирал Линда Ли Фэган. Её обвинили в неспособности устранить угрозы безопасности на границе и в том, что она уделяла чрезмерное внимание «инициативам по разнообразию, равенству и инклюзивности».

Также 21 января на сайте Белого дома пропала испаноязычная версия. Вместо неё появилась надпись «Go home», которую можно перевести как «идите домой».