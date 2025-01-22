Москва, 22 января, 2025, 21:47 — ИА Регнум. В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» вернут должность художественного руководителя, им станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Об этом 22 января сообщили в департаменте культуры столицы.

Евгений Мессман/ТАСС

Отмечается, что после смерти Марка Захарова, который на протяжении 46 лет был худруком театра, на этой должности никого не было, вопросы управления учреждением решал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров», — процитировала представителя департамента культуры газета «Ведомости».

Панков является худруком московского «Центра драматургии и режиссуры» и продолжит работать в том числе в этой должности. Директором «Ленкома» назначат руководителя «Театра на Юго-Западе» Дмитрия Берестова, который также сохранит свой прежний пост.

Как передавало ИА Регнум, народный артист России, депутат Государственной думы VIII созыва Дмитрий Певцов 14 января заявил, что уходит из «Ленкома», в котором проработал 33 года. По словам артиста, в фойе театра убрали его фотографию и теперь стало ясно, что в его услугах не нуждаются. Он не стал раскрывать другие подробности.

Актриса «Ленкома» и дочь Марка Захарова Александра Захарова на следующий день сообщила, что её попросили уйти из театра. Она также удивлена отказом учреждения от известных актёров и назвала Певцова последним артистом, в которого её отец вложил очень много сил.