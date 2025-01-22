Белгород, 22 января, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Об этом 22 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли: Терезовка (Шебекинский округ) — начинаем отселение исходя из оперативной обстановки», — сообщил он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали за сутки семь районов Белгородской области, запустив 72 дрона. Четверо мирных жителей получили ранения. Один из пострадавших — 11-летний ребёнок, врачи оказали ему необходимую помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

В ночь на 22 января в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА пострадал водитель легкового автомобиля. Удар был нанесён по движущейся машине. Мужчину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки.

В июле 2024 года власти Белгородской области ограничили доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывалась крайне сложно. На въездах в населённые пункты были установлены контрольно-пропускные пункты. Также был запрещён въезд общественного транспорта, включая такси. Отмечалось, что оставленные дома охраняются силами Минобороны. В населённых пунктах была остановлена оплата коммунальных услуг, кроме тех, которые оплачиваются по счётчику. Жителям данных посёлков, которые не потеряли жильё в результате обстрелов, но и не имеют другого, положена ежемесячная выплата на аренду жилья в размере 10 тыс. рублей в месяц для семьи (15 тыс. рублей — для многодетных семей).