Москва, 22 января, 2025, 21:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 22 января в ходе совещания по экономическим вопросам поручил обеспечить в феврале выплату пенсий, проиндексированных на 9,5%. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам

Он отметил, что с января планировалось поднять пенсии на 7,3%, но инфляция по итогам прошлого года оказалась выше, чем ожидали, и повышение выплат нужно провести с учётом этого обстоятельства.

«Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учётом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — заявил Путин.

Глава правительства также напомнил про выплаты военных пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца — их повысили на 5,1%. Путин назвал это несправедливым и поручил провести с 1 января индексацию с учётом фактического роста цен.

Путин попросил правительство сделать всё необходимое для выполнения его решений в самые короткие сроки. Он также подчеркнул, что социальная справедливость и повышение благополучия граждан с невысокими доходами всегда находятся в приоритете бюджетной политики.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января в России выплаты работающим пенсионерам увеличили на 7,3%. При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков в декабре 2024 года сообщил, что планируемое повышение соцвыплат не покроет фактическую инфляцию, в этом случае предусмотрен механизм для дополнительной индексации пенсий.

Часть российских пенсионеров получили январские выплаты в декабре. Деньги перечислили тем, кому полагалось их начислить в период новогодних праздников. С 10 января начисление пенсий продолжилось по обычному графику.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в декабре сообщил, что намерен внести в парламент на рассмотрение законопроект о выплате дополнительной пенсии ко дню рождения. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу, отметила, что размеры пенсионных выплат определяют по установленным параметрам, и это предложение вряд ли одобрят.