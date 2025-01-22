Минск, 22 января, 2025, 20:58 — ИА Регнум. На выборах президента Белоруссии за два дня досрочно проголосовали 17,67% избирателей. Об этом 22 января сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

Владимир Смирнов/ТАСС

«За два дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что самая высокая явка зафиксирована в Брестской и Витебской областях, где проголосовали 19,35% и 18,35% избирателей соответственно.

Кроме того, в Гомельской области на участки пришли 17,67%, в Гродненской — 15,13%, в Минской — 17,72%, в Могилёвской — 17,97%. В Минске проголосовало 17,20% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. Досрочное голосование началось 21 января.

26 ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны, использовав наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что эти наёмники воюют в составе ВСУ вместе с другими националистическими организациями.

Представитель белорусского МИД Анатолий Глаз 22 января заявил, что Служба внешних действий Евросоюза уже подготовила заявление, в котором выборы в республике осуждаются и не признаются. По его словам, в этом заявлении утверждается, что ограничения на доступ независимых медиа в Белоруссии якобы подорвали легитимность, из-за чего необходимые условия демократических выборов «не были соблюдены». Он добавил, что в этом документе ЕС уже с самого его начала высказываются изначально ложные утверждения.