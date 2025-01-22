Владикавказ, 22 января, 2025, 20:44 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 22 января подтвердил, что у его сына и невестки был «бытовой инцидент на дороге», и рассказал подробности конфликта.

Иван Губский/ТАСС Глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Он прокомментировал распространившееся в соцсетях видео, на котором молодой человек и женщина устроили скандал остановившим их автомобиль сотрудникам Госавтоинспекции.

«Да, бытовой инцидент на дороге имел место. И был урегулирован сразу там же. Никто из сотрудников полиции, участвовавших в ситуации, не уволен. Поскольку не за что», — написал он в Telegram-канале.

Меняйло рассказал, что инцидент произошёл полгода назад. Его сын является кадровым офицером, участвует в спецоперации с первых дней, а в то время приехал на родину во время отпуска. Сотрудники ГАИ остановили машину и после проверки документов попросили открыть багажник, чтобы проверить, нет ли там контрафактной водки, тогда и начался конфликт.

«Я никого не защищаю, никого ни в чём не обвиняю. Но, повторюсь ещё раз, мои дети взрослые, самостоятельные. Я ими грожусь. И они сами способны отстоять свои права, если они нарушены. Единственное, конечно, неприятно», — отметил он.

При этом Меняйло указал на то, что видео относится к закрытым материалам и кому-то понадобилось его распространить через полгода после инцидента. При этом ролик неполный, из него вырезали моменты, которые вызвали эмоции в той ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в ролике, о котором рассказал Меняйло, молодой человек и женщина грубо разговаривают с сотрудником ГАИ в ответ на просьбу открыть багажник.

Мужчина заявил, что он подполковник. По его словам, его брат служит в ФСБ и всех бы «размотал», если бы был рядом. Также женщина признаёт, что ехала в машине не пристёгнутой, и заявила, что согласна на штраф. Запись обрывается до завершения конфликта.