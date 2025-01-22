Киев, 22 января, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Киев не хочет, чтобы Запад разрешил украинский конфликт за его спиной. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

«Мы не хотим, чтобы [переговоры о разрешении конфликта] произошли за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают», — сказал он.

Зеленский допустил, что США и некоторые европейские страны ранее могли обсуждать возможное окончание конфликта без Киева.

Как передавало ИА Регнум, 20 января советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что, по его мнению, Зеленский готов начать переговоры с Россией. Он добавил, что президент США Дональд Трамп также говорил о необходимости завершить конфликт на Украине.

Газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 21 января отметил, что пока сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, но с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По мнению дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей, чтобы выстроить контакты с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одно из условий для проведения мирных переговоров — это заявление киевского режима об отказе от вступления в НАТО. Помимо этого, Украина должна признать российскими территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году.