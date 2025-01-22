Берлин, 22 января, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Два человека, в том числе ребёнок, погибли в результате нападения с ножом на юге Германии. Об этом 22 января сообщила газета Bild.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Нападение произошло в 11:45 (13:45 мск) в парке в городе Ашаффенбурге в Баварии. В результате два человека погибли, это 41-летний мужчина и двухлетний ребёнок.

Кроме того, по данным полиции, в больнице находятся двое тяжелораненых, в том числе ребёнок.

По информации издания, подозреваемый задержан. Им оказался 28-летний афганец, который в прошлом испытывал психологические проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 16 января два человека погибли в результате нападения студента с ножом в одной из гимназий в городе Спишска-Стара-Вес в Словакии. В полиции уточнили, что 18-летний юноша напал на преподавателя и двух учащихся и потом скрылся с места преступления. Позднее подозреваемый был задержан.