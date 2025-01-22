Москва, 22 января, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Компания «Восьмая заповедь» подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 100 тыс. рублей с ООО «Едимдома. ру», которое владеет кулинарным интернет-проектом актрисы Юлии Высоцкой. Данные о споре опубликовали в картотеке на сайте суда.

VK/Юлия Высоцкая

Размер исковых требований — 100 тыс. рублей. Суть претензий истца не сообщается. Заявление подано 10 января, но суд пока его не принял к рассмотрению, так как не было приложено подтверждение уплаты госпошлины в размере 10 тыс. рублей.

«Исковое заявление подлежит оставлению без движения на срок до 17.02.2025 года, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения», — говорится в определении суда.

ООО «Восьмая заповедь» зарегистрировано в Волгограде. Компания специализируется на защите авторских прав. В её Telegram-канале говорится, что за неделю с 13 по 17 января по искам организации выиграны восемь дел.

Как передавало ИА Регнум, в июле певец Филипп Киркоров выиграл иск о защите чести и достоинства к коллеге Любови Успенской. Суд частично удовлетворил требования истца и поставил взыскать с артистки более 280 тыс. рублей за то, что она назвала артиста «женоненавистником».

В сентябре Успенская выиграла в суде аналогичный спор из-за того, что Киркоров назвал её «попрошайкой». Размер компенсации морального вреда составил 90 тыс. рублей.