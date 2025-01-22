Москва, 22 января, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Администрация YouTube игнорирует интересы россиян, несмотря на готовность российских властей идти навстречу видеохостингу. Об этом 22 января заявила глава АНО «Белый Интернет», член СПЧ Элина Сидоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На корпорацию Google (владелец сервиса YouTube. — Прим. ред.) наложены многомиллиардные штрафы за неудаление противоправного контента. Они остаются неоплаченными», — процитировало её агентство РАПСИ.

Член СПЧ отметила, что российские пользователи не готовы мириться с такой ситуацией. Она добавила, что YouTube также начинает активно продвигать свою политику, блокируя каналы российских СМИ, артистов и общественных деятелей.

Глава «Белого Интернета» отдельно отметила, что видеохостинг представляет реальную опасность для персональных данных россиян. Многие, стремясь ускорить доступ к информации, начинают использовать различные программы по типу VPN-сервисов. Так на устройства могут попасть шпионы, а после пользователям присылают ссылки на фишинговые сайты и всячески выманивают деньги.

«YouTube позволяет использовать ускорители. А эти ускорители есть не что иное, как формирование серой базы данных российских пользователей. YouTube это понимает? Несомненно. YouTube каким-то образом пытается ограничить подобную практику? Ничуть», — заявила Сидоренко.

По мнению завкафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонида Головко, добиться полностью чистого интернета практически невозможно, однако необходимо продолжать борьбу для сохранения позитивной динамики. Он подчеркнул, что США постепенно возвращаются к государственному регулированию сетевого пространства, внедряя ряд мер как в России, так и в Евросоюзе. Невзирая на свободу информации, российские медиаресурсы уже не могут транслировать свои передачи на территории того же ЕС, напомнил он.

Профессор юридического факультета ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова Карин Беше-Головко назвала любые соцсети инструментом распространения определённых доступов к дискурсу. При этом могут использоваться жёсткие приёмы, которые, например, привели к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. Но есть и мягкие, менее очевидные методы. И государствам необходимо прорабатывать меры противодействия такому влиянию, отметила профессор.

Она также коснулась проблемы с защитой персональных данных, которые должны оставаться и обрабатываться на территории России, а их трансграничная передача должна осуществляться в соответствии с правилами.

«На самом деле вся цифровая экономика сегодня построена на том, чтобы таргетировать всё: таргетировать влияние, таргетировать рекламу, таргетировать жизненные ценности. Всё сегодня таргетируется. И чем ближе ты к личности, не к социальной группе, а именно к личности, для которой ты те или иные вещи таргетируешь, тем более эффективна твоя деятельность», — пояснила эксперт.

По её мнению, сбор данных о россиянах, их предпочтениях, уязвимостях, переживаниях в итоге может привести к попыткам глобального манипулирования. Для предотвращения подобного любая страна, включая Россию, предпринимает различные меры.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января YouTube заблокировал канал издания «Аргументы и факты» с короткими видеороликами. Член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал это очередным примером предвзятой модерации российских СМИ со стороны видеохостинга. Он подчеркнул, что на отечественных видеохостингах, в отличие от зарубежной площадки, серьёзно подходят к модерации контента. Также российские платформы не практикуют предвзятый подход к авторам безопасного контента.

В декабре глава комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский призвал администрацию видеохостинга выполнять требования законов, чтобы оставаться в РФ. Он добавил, что сумма штрафов, наложенных российскими судами на компанию Google LLC, владеющую YouTube, превысила 25 млрд рублей.

В том же месяце президент России Владимир Путин отметил, что по поводу замедления видеохостинга YouTube в России больше вопросов к владеющей им компании Google, нежели к Москве. Глава государства пояснил, что YouTube и Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в Сети» для достижения собственных интересов.