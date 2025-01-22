Киев, 22 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. В Киеве Шевченковский райсуд отправил главного психиатра Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олега Друзя под арест сроком на два месяца. Об этом рассказало украинское издание «Общественное. Новости».

Защита подозреваемого в коррупции психиатра назвала задержание своего клиента незаконным, потому что день назад его выписали из реанимации. Адвокаты просили суд назначить меру пресечения, не предполагающую содержание под стражей, из-за жалоб фигуранта на здоровье.

Во время заседания Друзь заявил, что перед обысками он перенёс на ногах инфаркт. Его защитник добавил, что во время следственных мероприятий у задержанного случился инсульт. Суд постановил, что фигурант будет содержаться под стражей в лечебном учреждении, пока его здоровье не улучшится.

Ранее, 21 января, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного психиатра ВСУ по подозрению в незаконном обогащении. В материалах дела сказано, что Друзь за два года приобрёл необоснованные активы на сумму более чем 1 млн долларов. Чиновник не указал это имущество в декларации, оно было оформлено на жену, детей и посторонних лиц.

Также 21 января силовики задержали четырёх бывших чиновников городской администрации Киева. Их подозревают в мошенничестве с парковками и вменяют халатность, в результате которой коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» Киевской городской госадминистрации потеряло свыше 23 млн гривен (около $545 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава минфина ФРГ Оскар Лафонтен 31 декабря заявил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов. По его мнению, реальная демократия в стране отсутствует.