Кишинёв, 22 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. МИД Молдавии обратился в посольство РФ в Кишинёве с просьбой сообщить, какие компании могут быть задействованы в возможном возобновлении поставок газа в Приднестровье. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Водэ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство через министерство иностранных дел официально обратилось в посольство России в Кишинёве с просьбой сообщить, какие компании будут участвовать в возможном возобновлении поставок природного газа в Приднестровье. Ответа до сих пор не получено», — написал он в Telegram-канале.

По словам Водэ, после получения ответа Молдавия проверит компании в соответствии с законодательством.

Также он заявил, что правительство республики продолжает следить за ситуацией и «готово принимать меры в рамках своей юрисдикции».

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье и Молдавия получали российский газ через территорию Украины. Киевский режим остановил транзит газа из РФ по своей территории с 1 января. Кроме того, у Молдавии образовалась значительная задолженность за поставки газа, в связи с чем «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки топлива в эту страну.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что российский газ скоро поступит в регион. Он будет подаваться в качестве гуманитарной помощи для обеспечения нужд населения, подчеркнул политик. Позднее он обратился к Санду с просьбой не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона готова оказать помощь Приднестровью. Логистически действия, которые обеспечат подачу топлива, должны быть предприняты со стороны Молдавии, отметил он.

Красносельский 17 января заявил, что Молдавия не пропускает российский газ в Приднестровье из антигуманных политических соображений.