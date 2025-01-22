Ставрополь, 22 января, 2025, 20:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае суд признал виновными четырёх фигурантов дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом 22 января сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

AP/TASS

Кочубеевский районный суд признал Ахмеда Магомедбекова, Муртазали Муртазалиева, Шамиля Мугутдинова и Раджаба Мутаева виновными по статьям об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказанием вооружённого сопротивления представителям власти, и о неисполнение требований соблюдения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что мужчины участвовали в беспорядках в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля и отказывались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.

«Противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности… В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Суд назначил обвиняемым от 8 до 10 лет 3 месяцев колонии общего режима.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 октября 2023 года свыше 1,2 тыс. человек устроили беспорядки в аэропорту «Уйташ», ворвавшись сначала в здание, а после на лётное поле. Там они окружили автобус с пассажирами прибывшего самолёта из Тель-Авива.

Беспорядки произошли на фоне обострения Ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа. Силовики пресекли действия хулиганов, пассажиры рейса не пострадали.

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов 9 июля рассказал, что около 1200 человек из числа хулиганов привлекли к административной ответственности и около 140 были взяты под стражу.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы организовали агентуры спецслужб Запада. Глава государства добавил, что их организовали через соцсети, в том числе с Украины.