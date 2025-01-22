Владивосток, 22 января, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Во Владивостоке посетитель выставки, посвящённой Дню военного инженера, пострадал от взрыва экспоната в руках. Об этом 22 января рассказал источник РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На мероприятии студент Дальневосточной таможенной академии взял подержать минно-взрывное устройство производства США. Оно сдетонировало в руках курсанта, в результате чего юноша получил минно-взрывные раны кистей, бёдер и шеи.

Полученные травмы оказались поверхностными, молодой человек пройдёт лечение амбулаторно. На место инцидента приехали полицейские. Началась проверка.

В Кемеровской области 22 января 15-летний подросток получил сильные ожоги от взорвавшегося рядом с его кроватью вейпа. Его госпитализировали в больницу с ожогами 15% тела.