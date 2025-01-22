Анкара, 22 января, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Число погибших при пожаре в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 79. Об этом 22 января сообщила местная прокуратура.

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua

«Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79», — говорится в сообщении надзорного ведомства провинции Болу.

Ранее министерство здравоохранения Турции сообщало, что при пожаре в отеле пострадал 51 человек. 39 из них были выписаны из медицинских учреждений, 12 человек находятся в больницах.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше одной из гостиниц в Карталкае вспыхнул пожар, после чего пламя охватило всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

После пожара были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.

22 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слёз во время церемонии прощания с жертвами пожара. Он также выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Президент России Владимир Путин 21 января выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте. Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.