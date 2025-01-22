Москва, 22 января, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Главе Центрального Банка Эльвире Набиуллиной направили запрос о проверке обоснованности и законности списания всех средств с карты участника спецоперации. Об этом 22 января заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Депутат направил обращение главе регулятора, чтобы разобраться, почему федеральный закон о списании кредитного долга у бойца спецоперации, находящегося в зоне боевых действий, не был исполнен.

«Ко мне обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска Свердловской области. В начале декабря прошлого года супруг подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО выполнять воинский долг. На гражданке у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков», — написал он в своём Telegram-канале.

Иванов отметил, что, невзирая на выполнение всех условий закона о списании кредитных обязательств, банк забрал все средства с зарплатной карты бойца.

«При этом заявительнице (супруге бойца) сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придёт к ним лично. Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», — подчеркнул Иванов.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО. Отмечается, что освобождаются от уплаты военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.

6 ноября Путин также отметил важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей. Ранее он заявил, что от боевой работы участников спецоперации многое зависит. Глава государства подчеркнул, что бойцов необходимо беречь.