Москва, 22 января, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Оппозиционную российскую журналистку, публикующую свои материалы под псевдонимом Асия Несоевая, заподозрили в выдумывании историй для своих статей. Ряд СМИ удалили у себя её материалы, о чём в среду, 22 января, сообщил RT.

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«При этом, если искать напрямую по названию статей, их можно найти. Материалы других авторов поиск выдаёт», — говорится в Telegram-канале издания.

Вопросы начались, когда одно из изданий, признанных в России иностранным агентом, заявило, что удалило статью Несоевой, в которой якобы приводятся тексты сообщений российских военнослужащих своим родным, так как возникли сомнения в их подлинности. В ряде других СМИ материалы этой журналистки пропали без объяснений.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 московский суд заочно арестовал экоактивисткуЕвгению Чирикову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов), подозреваемую в распространении фейков о ВС России. Её также объявили в федеральный розыск.

В ноябре суд в Москве за фейки о ВС России заочно арестовал публициста Бориса Стомахина (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в РФ). Его тоже объявили в федеральный розыск.