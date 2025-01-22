Москва, 22 января, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская должна выплатить банку ВТБ долг в размере 269 млн рублей. Московский Арбитражный суд 22 января включил её в реестр кредиторов банка, о чём рассказал корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Блогер Елена Блиновская в Савеловском суде

«Судом удовлетворено требование банка ВТБ о включении Блиновской в реестр кредиторов», — заявил источник агентства.

Представитель банка объяснил, что долг возник по кредиту, который блогер получила в 2020 году. По словам юриста, общая сумма кредита была 300 млн рублей, сейчас долг составляет 269 млн рублей. Блиновская перестала выплачивать кредит в апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что приставы завершили взыскание долга Блиновской на 1,1 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Юрист блогера Иван Морозов уточнил, что задолженность Блиновской никуда не делась, она продолжает её гасить.

29 ноября долг Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы ФНС. На госпортале «Мои налоги» появилась запись: «Задолженность успешно погашена».

16 января суд в Москве продлил на три месяца срок содержания под стражей «королевы марафонов». Она будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года. На судебном заседании 16 января она заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия и полностью признала свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3 б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие полагает, что блогер и её бывший муж Алексей Блиновский скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.