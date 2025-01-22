Братислава, 22 января, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, чтобы оппозиция шла к чёрту с повторным предложением вынести вотум недоверия его правительству.

EPA/JAKUB GAVLAK/TASS Рассмотрение вотума недоверия правительству Роберта Фицо в парламенте Словакии

«Если оппозиция подпишет снова какое-то предложение о вотуме недоверия, то мы пошлём их чёрту. Они должны были вчера там (в парламенте. — Прим ред.) сидеть, ругаться с нами. И вчера должно было быть голосование», — сказал он на пресс-конференции.

Фицо сообщил, что депутаты от его партии не будут присутствовать на заседании, что не позволит начать дискуссию из-за отсутствия кворума.

Словацкий премьер также выразил надежду, что его партнёры по коалиции согласятся с тем, что новое заседание нужно проигнорировать.

Как передавало ИА Регнум, 21 января телеканал TA3 сообщил о планах парламента Словакии рассмотреть вотум недоверия правительству. Инициатором выступила оппозиция, которая обвинила кабмин в том, что он «поставил под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО».

В тот же день Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил».

22 января Фицо заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. Он пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти в стране.