Вашингтон, 22 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «очень хорошими» отношения с российским лидером Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям России.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным», — написал он в соцсети Truth Social.

При этом он добавил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп допустил введение новых санкций против России в случае её отказа от переговоров. При этом он подчеркнул, что готов в любое время встретиться с Путиным, чтобы обсудить украинский конфликт.

Газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. Почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить это поручение, отмечалось в материале.

Путин 20 января заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Итогом переговоров должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей и всех народов, которые проживают на Украине, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин назвал отказ Киева от вступления в НАТО обязательным условием прекращения конфликта на Украине. Он отметил, что для начала переговоров Киев должен признать существующие на сегодняшний день территориальные реалии, а ВСУ должны покинуть территории вернувшихся в состав России в 2022 году регионов.