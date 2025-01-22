Вашингтон, 22 января, 2025, 18:56 — ИА Регнум. США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если спецоперация будет продолжена. Об этом 22 января заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press/Chip Somodevilla/Keystone Press Agency

«Урегулируйте это сейчас и остановите этот нелепый <конфликт>! Дальше будет только хуже. Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на всё, что продаёт Россия США и многим другим различным странам — участницам», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

Трамп также отметил, что мир не должен забывать о вкладе России в победу во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек. При этом американский президент посчитал, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой, хотя американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году. Кроме того, потери Советского Союза оцениваются, по официальным данным, в примерно 27 млн человек. Москва ранее неоднократно отмечала попытки США переписать историю и приписать себе победу во Второй мировой.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Трамп допустил введение новых санкций против России в случае её отказа от переговоров. При этом он подчеркнул, что готов в любое время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт.

Позднее газета The Wall Street Journal написала, что американский президент поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом почти никто, особенно в России, не верит, что политик сможет выполнить поручение, отмечалось в материале.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 января сообщил, что в Москве начали готовиться к возможным переговорам российского и американского лидеров. При этом от Вашингтона ещё не поступало конкретной информации по переговорам.