Вашингтон, 22 января, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 22 января заявил, что любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Global Look Press/Jabin Botsford — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Я не планирую делать России больно. Я с любовью отношусь к народу России», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что у него очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом американский политик заявил, что в случае срыва сделки по завершению спецоперации на Украине он введёт высокие пошлины и санкции на всё, чем торгует Россия.

Как передавало ИА Регнум, 22 января газета The Wall Street Journal заявила, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом мало кто верит в возможность такого сценария.

Путин 20 января напомнил, что Россия готова вести переговоры с США по урегулированию украинского кризиса, но переговоры должны быть направлены не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Также требуется устранить причины, приведшие к конфликту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 января подчеркнул, что для урегулирования украинского кризиса обязательно должны быть юридически обязывающие договорённости, закрепляющие механизм невозможности их нарушения. Без них конфликт не получится прекратить, и понимание этого приходит ко многим в США и Европе, отметил он.