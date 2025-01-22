Луганск, 22 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 15 годам лишения свободы украинку Елену Григоренко за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом 22 января сообщила Генпрокуратура России.

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Установлено, что в январе 2023 года 62-летняя пенсионерка собирала данные о местах дислокации российских военных на территории республики. Информацию она направляла 38-летнему сыну, проживающему в Эстонии, который впоследствии передавал их украинским спецслужбам.

«Елена Григоренко признана виновной по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», — указано на сайте ведомства.

Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря прошлого года суд в ЛНР приговорил 20-летнего гражданина Украины к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Киева. С апреля по май 2023 года Данил Фисун добровольно собирал и передавал через мессенджер украинским спецслужбам сведения о перемещениях и местах дислокации ВС России в республике.

6 декабря в Херсонской области вынесли приговор 37-летнему гражданину Украины, который передавал Киеву данные о российских военных в Новой Каховке. Мужчину признали виновным в шпионаже и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.