Дамаск, 22 января, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз, которые расположены на сирийской территории, но договориться стороны пока не могут. Об этом 22 января в беседе с телеканалом Al Araby рассказал министр обороны в правительстве Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра.

BILAL AL HAMMOUD/EPA/TASS Российская военная база в Хмеймиме на северо-западе Сирии

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счёт]», — отметил министр.

Он добавил, что переговоры ведет руководство страны совместно с министерством иностранных дел Сирии.

Ранее 22 января новые сирийские власти расторгли контракт о расширении и модернизации порта Тартус, который был заключён между страной и российской компанией в 2019 году. Директор таможни Тартуса Рияд Джуди уточнил, что все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря прошлого года заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии из-за их важной роли в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.