Молдавия, 22 января, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Молдавия отказалась от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» из-за предполагаемого размера расходов и падения качества песен. Об этом 22 января сообщили директор национального телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава делегации «Евровидения Молдова» Даниэла Круду.

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa

«В этом году национальный отбор на «Евровидение» выявил несколько проблем, в том числе снижение интереса публики и снижение общего качества песен и исполнений. Эта ситуация способствовала негативному восприятию как среди специалистов, так и среди общественности», — отметил Дурнеску.

Также, по словам директора, участие в конкурсе сопряжено с немалыми расходами, включающими проведение национального финала, проезд и проживание команды артиста, техническое оснащение. Один лишь взнос за участие, установленный Европейским вещательным союзом (EBU), составил 21 486 евро (примерно 2,2 млн рублей).

Дурнеску подчеркнул, что вещатель намерен пересмотреть критерии и подход к отбору музыкальных композиций для привлечения более широкого круга талантливых артистов.

В январе украинские пранкеры отправили на молдавский отбор к конкурсу песню, сгенерированную нейросетью. Композиция даже преодолела первый этап, после чего местные музыканты раскритиковали жюри, не проверившее все треки.

Как передавало ИА Регнум, в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024» победил швейцарский исполнитель Немо Меттлерс с песней The Code. Вторым стал исполнитель из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алёна Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившим песню Teresa & Maria.

В МИД России осудили выступление участников «Евровидения-2024». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что на этот раз конкурс переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Она отметила, что похороны Западной Европы проходят штатно, без сюрпризов.

Социальный аналитик Роман Алёхин в беседе с ИА Регнум отметил, что уже много лет «Евровидение» отражает процессы деградации и падения нравов в европейском обществе. Он назвал конкурс инструментом, с помощью которого глобалисты пытаются разрушить традиционные ценности и превратить людей в нечто подобное животным.