Москва, 22 января, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» расторгнет контракт с вратарём Александром Селиховым. Об этом 22 января сообщает «Спорт-Экспресс».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Клуб выплатит голкиперу всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта. Эта сумма составляет около 700 тыс. евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 30-летний Селихов сыграл за «Спартак» восемь матчей, в которых пропустил семь голов. В трёх встречах он сыграл «на ноль». Его действующий контракт заканчивается летом 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв перешёл в «Пари Нижний Новгород». Он является воспитанником академии «Динамо» и впервые стал выступать в основной команде «бело-голубых» весной 2018 года.

В составе команды Грулёв провёл 154 матча, забив 25 голов и отдав шесть результативных передач. Форвард дважды стал бронзовым призёром чемпионата России — в сезонах 2021/22 и 2023/24.