Лондон, 22 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Россия усовершенствовала технологию радиоэлектронной борьбы с дронами, из-за чего Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли возможность эффективно противостоять российской армии по всей линии фронта. Об этом 22 января пишет британская газета The Telegraph.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. <…> Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1 тыс. км», — говорится в статье.

Отмечается, что успехи Вооружённых сил РФ под Купянском в Харьковской области разрушили все надежды Украины на преимущество в сфере беспилотных технологий и стали олицетворением «нынешней суровой реальности».

Как передавало ИА Регнум, 22 января Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Западное в Харьковской области, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 460 военных.

31 декабря начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что российские FPV-дроны с управлением по волоконно-оптическому кабелю стали «огромной проблемой» для ВСУ. Буданов уточнил, что российские военные в 2024 году перешли на массовое применение указанных типов БПЛА. По его словам, такие дроны невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.