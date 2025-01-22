Лондон, 22 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Высокопоставленные офицеры Великобритании боятся урегулирования конфликта на Украине президентом США Дональдом Трампом, так как это может пойти на пользу России. Об этом 22 января заявила газета The Times.

ИА Регнум

Командующий полевой армией генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что после прекращения военных действий сразу же начнется гонка между Россией и западными странами за восстановление бронетанковых войск, чтобы подготовиться к новому конфликту.

«Очевидно, что, как только на Украине замолчат пушки, произойдет возрождение России, её восстановление и появление её новых союзников в конфликте», — приводит его слова газета.

При этом другой британский высокопоставленный офицер и глава корпуса быстрого реагирования НАТО Ральф Вуддисс считает, что в следующий раз армия России добьётся ещё больших успехов.

Авторы статьи отметили, что НАТО испытывает нехватку бронетехники из-за поддержки Украины и сильного сокращения инвестиций за последние 35 лет.

«Одной только британской армии не хватает сотен машин, чтобы выполнить обязательство перед НАТО — иметь две дивизии, готовые воевать за альянс. Нехватка касается бронетехники и так называемых вспомогательных машин, таких как Land Rover и топливозаправщиков, используемых для снабжения войск», — говорится в материале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 22 января газета The Wall Street Journal заявила, что глава Белого дома поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. Отмечается, что переговоры по украинскому конфликту Трамп намерен контролировать самостоятельно.

11 января немецкий политолог Кристиан Мёллинг рассказал, что НАТО хочет направить более 100 тыс. военных на Украину в случае перемирия. Он также заявил, что минобороны стран альянса уже прорабатывают подобные возможные сценарии.

Президент России Владимир Путин 20 января заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Итогом переговоров должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей и всех народов, которые проживают на Украине.