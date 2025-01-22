Тольятти, Самарская область, 22 января, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» в ходе 27-й «Гонки чемпионов», которая пройдёт 25 января в Самарской области, впервые представит гоночную версию Lada Iskra. Об этом 22 января сообщила пресс-служба производителя автомобилей.

lada.ru

«Спортивная LADA Iskra — новый проект заводской команды LADA Sport ROSNEFT, автомобиль, специально подготовленный для участия в ледовых гонках», — говорится на сайте компании.

У спортивной модели облегчённый кузов, вварной каркас безопасности и специальные амортизаторы, как требуется при подготовке автомобиля для соревнований на льду.

При создании гоночной версии больше всего изменений внесли в силовой агрегат. Объём двигателя нарастили с 1,6 до 1,8 л, применив оригинальный коленвал, увеличивающий ход поршня. Также специалисты модернизировали системы впуска и выпуска, а также контроллер двигателя.

«Всё это позволило получить мощность в 173 л. с. и крутящий момент в 200 Нм. При этом 150 Нм достигаются уже на 2500 оборотах в минуту, что делает автомобиль не только быстрым, но и тяговитым», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее АвтоВАЗ заявил, что начнёт выпуск модели Lada Iskra весной 2025 года. В этом семействе будет седан, универсал и его кросс-версия. Мощность двигателя новой модели составит 106 л. с.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин в июле предположил, что Lada Iskra будет стоить дороже Lada Granta. При этом размеры новой модели больше, также у неё более высокий комфорта в салоне.