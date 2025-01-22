Воронеж, 22 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области. Об этом 22 января в своём Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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Глава региона ранее сообщил о том, что причиной пожара стала атака украинских дронов, которая произошла 16 января. Он отметил, что вечером 20 января возгорание было почти потушено, но Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали базу повторно, в связи с чем на территории предприятия появились новые очаги. Открытое горение удалось ликвидировать вечером следующего дня.

«Менее чем за сутки в тяжелейших условиях пожарные ликвидировали и прежнее, и новые возгорания», — рассказал Гусев.

Техника и личный состав пожарной группировки, которые принимали участие в ликвидации возгорания, были направлены в места постоянной дислокации. Курский губернатор поблагодарил пожарных за работу, а муниципальные власти — за содействие.

Пожар на нефтебазе тушили с 16 января. Местным оперативным службам помогали силы из двух соседних регионов. На доступность горюче-смазочных материалов в области ситуация никак не повлияет, заверил тогда губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 января Воронежскую область атаковали более десяти украинских беспилотников. По словам Гусева, большая часть из них летела в сторону нефтебазы в Лискинском районе. Люди в результате налёта не пострадали.