Вашингтон, 22 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться завершения конфликта на Украине в течение 100 дней. Об этом заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Они говорят, что роль Келлога в качестве спецпосланника на Украине, назначенного на фоне череды подобных назначений, является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно», — говорится в материале, опубликованном 21 января.

По информации издания, почти никто, особенно в России, не верит, что Келлог сможет выполнить поручение. При этом его бывшие коллеги считают, что военный опыт спецпосланника может пригодиться Трампу при оценке последствий от поставок оружия Украине.

Газета также отметила, что Келлог никогда не работал дипломатом, поэтому он вряд ли будет участвовать в переговорах с Россией. Также многие не считают этого политика самостоятельной фигурой. Якобы Трамп ценит соратника за преданность, а также просто наслаждается его обществом.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 20 января напомнил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном для урегулирования украинского кризиса. Но переговоры должны быть направлены не короткое перемирие, а долгосрочный мир. Также необходимо устранить причины, которые привели к конфликту, подчеркнул глава государства.

Трамп 21 января заявил, что намерен встретиться с Путиным, и это может произойти уже скоро. Но президент США не исключил, что введёт новые санкции против России, если она откажется от переговоров.

Заместитель министра иностранных дел России дел Сергей Рябков 22 января сообщил, что в Москве начали готовиться к возможным переговорам российского и американского лидеров. При этом от Вашингтона ещё не было конкретной информации по переговорам.