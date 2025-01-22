Из-за пожара на курорте в Турции задержали замглавы пожарной службы
Из-за пожара на курорте в Турции задержали замглавы пожарной службы и заммэра Болу
Анкара, 22 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун задержаны после пожара на турецком горнолыжном курорте, унёсшем жизни 76 человек. Об этом 22 января сообщила газета Hurriyet.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая ранее сообщал о задержании девяти человек, действия или бездействие которых могли привести к трагедии. В их числе был председатель совета директоров отеля Халит Эргюль.
«Пожар потушен. Поисково-спасательные работы завершены. 45 тел были переданы их семьям. Остальных ещё предстоит идентифицировать. Проводятся ДНК-экспертизы, по завершении которых тела передадут семьям», — заявил глава МВД Турции.
Он также подчеркнул, что результаты расследования инцидента будут публично озвучены, а виновных привлекут к ответственности.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal в Карталкае вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. Многие люди погибли, когда прыгали с большой высоты из-за начавшейся паники. Помимо 76 погибших, ещё 51 человек пострадал.
В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура по погибшим. Он посетил церемонии прощания с восьмью членами одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы, и не смог сдержать слёз.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с трагедией. Он попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.