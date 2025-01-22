Анкара, 22 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун задержаны после пожара на турецком горнолыжном курорте, унёсшем жизни 76 человек. Об этом 22 января сообщила газета Hurriyet.

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая ранее сообщал о задержании девяти человек, действия или бездействие которых могли привести к трагедии. В их числе был председатель совета директоров отеля Халит Эргюль.

«Пожар потушен. Поисково-спасательные работы завершены. 45 тел были переданы их семьям. Остальных ещё предстоит идентифицировать. Проводятся ДНК-экспертизы, по завершении которых тела передадут семьям», — заявил глава МВД Турции.

Он также подчеркнул, что результаты расследования инцидента будут публично озвучены, а виновных привлекут к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal в Карталкае вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. Многие люди погибли, когда прыгали с большой высоты из-за начавшейся паники. Помимо 76 погибших, ещё 51 человек пострадал.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура по погибшим. Он посетил церемонии прощания с восьмью членами одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы, и не смог сдержать слёз.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с трагедией. Он попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.