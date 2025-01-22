Анкара, 22 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слёз во время церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом 22 января сообщила газета Hürriyet.

Hürriyet Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Уточняется, что Эрдоган приехал на похороны восьми членов одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы. Он также выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкай вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. По последним данным, в результате трагедии погибли 76 человек.

Hürriyet Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

Позднее министр юстиции Турции Йылмаз Тунч рассказал о задержании четырёх человек, включая владельца отеля, в рамках расследования дела о гибели людей при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая.

Президент России Владимир Путин 21 января выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте. Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.