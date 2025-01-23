Москва, 23 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. «МСП Банк» в 2024 году выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской бирже. Половина компаний впервые вышли на фондовый рынок при поддержке дочернего банка Корпорации МСП. Совокупный объём выпусков, организованных при участии «МСП Банка», составил 8,2 млрд рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года (2,6 млрд рублей).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Объём инвестиций «МСП Банка» на текущий момент составляет более 2 млрд рублей. Лидерами по количеству обращений в «МСП Банк» стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Чаще всего за якорными инвестициями и помощью в организации выпуска обращались предприниматели, занятые в промышленности, сельском хозяйстве и IT.

«Одно из преимуществ выхода на биржу — усиление позиции компании и получение объективной рыночной оценки её финансовых показателей», — заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. По его словам, малый и средний бизнес определённо нуждается в инструментах господдержки и механизмах стимулирования для выхода на долговой рынок.

«Меры поддержки эмитентов должны иметь комплексный характер, учитывать запросы предпринимателей на всех этапах — от подготовительного до непосредственно выпуска самих облигаций», — подчеркнул Новак.

«Субсидирование части затрат, связанных с выходом на фондовый рынок, существенно повысило доступность биржевых инструментов для малого и среднего бизнеса», — отметил министр экономического развития Максим Решетников. Он добавил, что за два года общий объем компенсаций в рамках этой меры поддержки превысил 1 млрд рублей.

«Большинство эмитентов, получивших субсидию, являются участниками сектора роста Московской биржи», — сказал Решетников. Он пояснил, что компенсация затрат по выпуску облигаций позволяет предприятиям диверсифицировать источники финансирования, а также стимулирует бизнес к выходу на IPO.

Председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич добавил, что в прошлом году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с прошлым годом.

«Интерес бизнеса к привлечению финансирования за счёт инструментов фондового рынка будет расти в среднесрочной перспективе», — считает Исаевич. По его словам, сейчас при участии Корпорации МСП ведётся активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования большего количества компаний рассматривать альтернативные кредитованию способы привлечения инвестиций в свои проекты. «Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным», — подчеркнул Исаевич.

Среди эмитентов, разместивших облигации при поддержке «МСП Банка» в 2024 году, малая технологичная компания «Мой самокат» (Москва), крупнейший в России сервис аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности. Финансирование в размере 160 млн рублей направлено на закупку собственной модели электровелосипедов для курьеров, что позволит расширить партнёрство с основными игроками рынка доставки и поможет удовлетворить растущий клиентский спрос.

Михайловский молочный завод из Орловской области разместил дебютный выпуск облигаций при поддержке «МСП Банка» на сумму 70 млн рублей. Средства, привлечённые благодаря выпуску облигаций, будут направлены в том числе на усиление позиций предприятия на рынке социального питания (школы, детские сады, медицинские и другие государственные учреждения).