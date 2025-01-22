Москва, 22 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Российский банковский сектор обладает достаточным запасом капитала и уверенно себя чувствует. Об этом 22 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики», — отметил Путин.

Он напомнил, что для экономики важно избегать дисбаланса на потребительском рынке и необходимо внимательно отслеживать состояние спроса и объём кредитования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942937" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам

Глава государства завил, что динамика корпоративного кредитования в декабре серьёзно замедлилась. В текущем месяце она складывается ниже целевых ориентиров. При этом на высоком уровне остаётся качество выданных кредитов.

Президент отметил, что доля просроченной задолженности компаний по кредитам составляет 2,6%, физических лиц — 3,7%. Эти показатели в течение всего 2024 года были стабильны.

«Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста. Мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре заявил, что российское руководство должно отслеживать динамику кредитования в стране. Он призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Государство заинтересовано в том, чтобы потребительское кредитование снижалось, а корпоративное — увеличивалось. Президент призвал избегать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банков.