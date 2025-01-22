Путин назвал достаточным запас капитала банковского сектора РФ
Москва, 22 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Российский банковский сектор обладает достаточным запасом капитала и уверенно себя чувствует. Об этом 22 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала, он подрос за предыдущий год, чувствует себя банковский сектор уверенно, имеет необходимые ресурсы для финансирования и развития отечественной экономики», — отметил Путин.
Он напомнил, что для экономики важно избегать дисбаланса на потребительском рынке и необходимо внимательно отслеживать состояние спроса и объём кредитования.
Глава государства завил, что динамика корпоративного кредитования в декабре серьёзно замедлилась. В текущем месяце она складывается ниже целевых ориентиров. При этом на высоком уровне остаётся качество выданных кредитов.
Президент отметил, что доля просроченной задолженности компаний по кредитам составляет 2,6%, физических лиц — 3,7%. Эти показатели в течение всего 2024 года были стабильны.
«Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста. Мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом», — заявил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре заявил, что российское руководство должно отслеживать динамику кредитования в стране. Он призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Государство заинтересовано в том, чтобы потребительское кредитование снижалось, а корпоративное — увеличивалось. Президент призвал избегать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банков.