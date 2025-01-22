Новокузнецк, Кемеровская область, 22 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области 15-летний подросток получил сильные ожоги от взорвавшегося рядом с его кроватью вейпа. Школьника госпитализировали в больницу с ожогами 15% тела, сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«22 января примерно в 4 часа утра жительница Новокузнецка вызвала скорую помощь своему 15-летнему сыну. Рядом с его кроватью взорвался вейп, стоявший на зарядке. От воспламенения загорелось одеяло, которое мать смогла потушить самостоятельно. У парня обгорели живот, шея, руки», — рассказал источник.

Подросток перед сном оставил на зарядке свой вейп. Под утро из аккумулятора на одеяло вылилась жидкость и произошёл взрыв. Огонь удалось быстро потушить. Школьнику поставили диагноз «химический ожог» 1–2-й степени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Раменском 13-летняя школьница покончила с собой из-за запрета матери курить электронные сигареты.