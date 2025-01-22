Москва, 22 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Российские власти должны реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию. Об этом 22 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Отмечу, что инфляция оказалась выше прогноза правительства. На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать», — подчеркнул лидер России.

Президент добавил, что власти должны внимательно следить за экономической ситуацией в стране, чтобы избегать дисбалансов и удерживать инфляцию на умеренном уровне. Он акцентировал внимание на важности отслеживания состояния спроса, его отраслевой структуры и объёмов кредитования.

«Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбалансов в экономике, на потребительском рынке», — сказал президент.

Во время совещания российский лидер также сообщил, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в России в соответствии с текущим показателем инфляции проиндексируют на 9,5%.

Ранее, 22 января, Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Он отметил, что дефицит бюджета составил 1,7% ВВП, что является приемлемым показателем, особенно в сравнении с цифрами в развитых экономиках.

В декабре президент России сообщал, что уровень инфляции в стране достиг 9,3%. Он назвал показатель тревожным сигналом. После этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к снижению инфляции в ближайшие кварталы. Она отметила, что поэтому ЦБ решил не менять ключевую ставку и оставить её на уровне 21%.