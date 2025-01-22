Москва, 22 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Доходы в федеральный бюджет России, не связанные с продажей нефти и природного газа, в 2024 году выросли на 26%. Об этом 22 января сообщил на совещании президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/ Максим Богодвид

«Они прибавили 26% и составили 25,6 трлн рублей. Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», — отметил глава государства.

Рост этого сектора означает, что создана надёжная база для российского бюджета, которая меньше зависит от ситуации на мировых рынках. Нефтегазовые доходы в прошлом году составили 1,3 трлн рублей, что позволит сохранить объём Фонда национального благосостояния, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg 21 января сообщило, что доходы российского бюджета в декабре 2024 года достигли рекордного уровня с января 2011 года. Издание отметило, что госказна РФ пополняется не только от продажи углеводородов.

В декабре российский лидер сообщил, что с 2025 по 2027 год четверть бюджета РФ планируется направить на социальные нужды. Государство выполняет все социальные обязательства, несмотря на внешние ограничения, с которыми приходится сталкиваться, подчеркнул президент.