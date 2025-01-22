Москва, 22 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Доходы российского государства позволяют сохранить объём Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 22 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава государства отметил, что в России выросли поступления в бюджет, не связанные с продажей газа и нефти. Они составили 25,6 трлн рублей, что почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью 2024 года.

Он подчеркнул, что для государственной казны 2025 года формируется надёжная доходная база. Она гораздо менее зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках, чем ранее.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942933" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам

«В свою очередь дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 трлн рублей. Это позволит сохранить объём Фонда национального благосостояния. Даже притом что часть его средств была направлена на государственные расходы, масштабные, системно значимые инвестиционные проекты», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в ФНБ аккумулируется часть доходов за счёт продажи газа и нефти по более высокой, чем планировалось, цене. Фонд позволяет покрывать дефицит федерального бюджета и Пенсионного фонда.

В мае 2024 года глава правительства Михаил Мишустин заявил, что не поддерживает идею отказа от бюджетного правила и от ФНБ. Такой шаг означал бы отказ от резервов страны.