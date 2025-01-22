Берлин, 22 января, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Власти Германии предложили Европейскому союзу из-за «гибридных угроз» ограничить доступ дипломатам из России в Европу. Об этом говорится в документе немецкого министерства иностранных дел.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак <…> путём сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов», — процитировало выдержку из него газета Politico.

Отмечается, что также власти Германии собираются ввести санкции в отношении судов, которые якобы причастны к перевозке энергоресурсов из России. При этом также МИД ФРГ намерен активизировать сотрудничество с частными компаниями для проведения стресс-тестов критической инфраструктуры.

«Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах», — уточняется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года главы МИД восьми стран ЕС потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов и членов их семей. С таким требованием тогда выступили главы главы внешнеполитических ведомств Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии.

В декабре 2023 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил странам Европы задуматься над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам — членам ЕС. Он оправдывал введение такой меры «политикой безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал ограничения на передвижение российских дипломатов очевидной антироссийской глупостью. Он добавил, что этим в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами и от получения информации из первоисточника.