Москва, 22 января, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Специалисты разработали облачную платформу Secure Cloud для государственных информационных систем. Об этом 22 января рассказали в пресс-релизе VK Tech.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что платформа была создана компанией на базе VK Cloud с целью формирования, развития, поддержки и распространения информационных госсистем и систем персональных данных (ИСПДн). Аналитики подтверждают, что Secure Cloud прошла аттестацию требований безопасности и защищённости данных второго уровня, что соответствует требованиям ФСТЭК и ФСБ России.

Эксперты также сообщили, что Secure Cloud даст готовую вычислительную инфраструктуру для госорганов, государственных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и крупных компаний с высокими требованиями к информационной безопасности.

«В ближайшем будущем мы планируем расширить функциональность платформы, добавив возможность размещения в облаке объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и платформенных сервисов (PaaS) для работы с КИИ», — подчеркнул директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.

Кроме того, вся инфраструктура данной облачной платформы полностью построена на российском оборудовании, уточнили в пресс-релизе.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 декабря соцсеть VK анонсировала инициативу для публикации ПО с открытым кодом. Отмечалось, что платформа под названием OpenVK будет способствовать обмену знаниями и опытом между профессионалами IТ-отрасли и окажет поддержку отечественным разработчикам, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам.