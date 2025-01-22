Москва, 22 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы с 1 января на 9,5%. Об этом 22 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию, а она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка — составила 9,5%», — отметил глава государства.

Он добавил, что с января страховые пенсии должны были повысить на 7,3% — на тот уровень инфляции, который прогнозировался, но она оказалась выше. Президент предложил уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, то есть тоже на 9,5%.

«Понимаю, что первый месяц года практически закончился, поэтому прошу реализовать это решение, что называется, «задним числом», пересчитать страховые пенсии с учётом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — поручил Путин.

Также он напомнил, что с 1 октября 2024 года проведена индексация военных пенсий за выслугу лет по инвалидности и по потере кормильца, повышение составило 5,1%.

«Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учётом фактического роста цен в прошлом году. Причём тоже «задним числом» с 1 января 2025 года», — указал президент.

Он поручил правительству в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих решений.

Как сообщало ИА Регнум, с нового года в России на 7,3% проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. В конце декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков проинформировал, что в феврале страховые пенсии россиян увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов 9 января заявил, что с февраля пенсии в России могут дополнительно проиндексировать. Это будет сделано с учётом данных по инфляции.